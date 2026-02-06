LIVE SF – Si continua con la lettera G | sfila la Gran Bretagna
Questa sera la sfilata continua con la Gran Bretagna, che entra in scena tra le altre nazioni. La manifestazione prosegue con Guinea Bissau, alla sua prima partecipazione, e si chiude con Haiti e Hong Kong, che rappresentano la lettera “H”. La strada si riempie di colori e di entusiasmo mentre le diverse delegazioni sfilano davanti al pubblico.
21.30 – Sfilano anche Guinea Bissau, all’esordio assoluto, Haiti e Hong Kong a chiudere la lettera “H”. India apre la sfilata delle nazioni con la lettera “I”. proseguendo con Iran, Irlanda e Islanda. 21.24 – È il tempo della Gran Bretagna, che ha velleità in tanti sport: nel ghiaccio, danza e poi alle discipline acrobatiche di freestyle e snowboard. 21.23 – Si continua con Germania, Giamaica e Giappone, nazione che ha l’ambizione di arrivare alla doppia cifra di medaglie d’oro. 21.18 – A seguire Filippine e Finlandia a chiudere la letteera “F”. Partendo invece con la “G” si comincia con la Georgia, che lotterà con l’Italia per una medaglia nel pattinaggio di figura.🔗 Leggi su Sportface.it
LIVE SF – Si comincia con la lettera “G”: la prima a sfilare è la Georgia
Questa sera la gara di pattinaggio di figura tra Georgia e Italia entra nel vivo.
LIVE SF – Continua la sfilata delle Nazioni
Questa sera, alla manifestazione, sono entrate sul palco Cipro, Colombia e Corea del Sud.
MILANO CORTINA | Curling, l'Italia supera l'Estonia 6-4. Constantini-Mosaner raggiungono il Canada e inseguono Usa e Gran Bretagna. #ANSA facebook
++Gran Bretagna, la Banca centrale mantiene i tassi fermi al 3,75% con votazione 5 a 4++ x.com
