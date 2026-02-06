LIVE SF – Mariah Carrey si esibisce sulle note di Volare di Modugno

Questa sera Mariah Carey ha incantato il pubblico con la sua voce durante l’evento SF. L’artista si è esibita sulle note di “Volare” di Modugno, regalando un momento emozionante. Sul palco anche un omaggio ai classici italiani, con gigantografie di Verdi, Puccini e Rossini che ballano al ritmo di “Vamos a la playa” dei Righeira. La serata è stata un mix di musica internazionale e richiamo alla tradizione italiana.

20.20 – Spazio anche a una citazione dei Righeira. Sul ritmo di “Vamos a la playa” le gigantografie dei tre compositori Verdi, Puccini e Rossini ballano al centro del palco. 20.15 – Applausi a scena aperta e ricchi d’emozione chiudono la prima parte dello spettacolo di questa incredibile cerimonia d’apertura. 20.13 – Non poteva mancare un tributo sulle note di “A far l’amore comincia tu” alla grande Raffaella Carrà, scomparsa nel luglio 2021 a Roma dopo aver scritto pagine indelebili della televisione e della musica italiana. 20.12 – Il palco si colora grazie all’ingresso di decine di comparse variopinte.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Mariah Carrey Live 'Mimì – Da sud a sud sulle note di Domenico Modugno' a Putignano Meduza, Arisa e "Volare" di Domenico Modugno. Ecco come saranno le cerimonie di apertura e... La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina, in programma il 6 marzo a Verona, sarà un evento dedicato al movimento e alla solidarietà. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Mariah Carrey Live Mariah Carey: live a MilanoLe foto di Elena Di Vincenzo al concerto di Mariah Carey al Mediolanum Forum di Assago (Milano), unica data italiana dello Sweet Sweet Fantasy Tour che sta toccando i palchi europei dopo 13 anni di ... xl.repubblica.it Mariah Carey in forma a 56 anni grazie a salmone, capperi, nuoto e skincareDalla magia olimpica di Milano Cortina 2026 ai rituali quotidiani che la mantengono in forma: dieta, allenamento e beauty routine della diva ... msn.com Lo show firmato da Marco Balich al via alle 20. Sul palco Mariah Carrey, Laura Pausini (per l’Inno nazionale), Andrea Bocelli ma anche Lang Lang, Pierfrancesco Favino, Cecilia Bartoli e Matilda De Angelis. Attesa per l’esibizione di Ghali, dopo le polemiche d facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.