LIVE SF – Mariah Carrey si esibisce sulle note di Volare di Modugno

Da sportface.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera Mariah Carey ha incantato il pubblico con la sua voce durante l’evento SF. L’artista si è esibita sulle note di “Volare” di Modugno, regalando un momento emozionante. Sul palco anche un omaggio ai classici italiani, con gigantografie di Verdi, Puccini e Rossini che ballano al ritmo di “Vamos a la playa” dei Righeira. La serata è stata un mix di musica internazionale e richiamo alla tradizione italiana.

20.20 – Spazio anche a una citazione dei Righeira. Sul ritmo di “Vamos a la playa” le gigantografie dei tre compositori Verdi, Puccini e Rossini ballano al centro del palco. 20.15 – Applausi a scena aperta e ricchi d’emozione chiudono la prima parte dello spettacolo di questa incredibile cerimonia d’apertura. 20.13 – Non poteva mancare un tributo sulle note di “A far l’amore comincia tu” alla grande Raffaella Carrà, scomparsa nel luglio 2021 a Roma dopo aver scritto pagine indelebili della televisione e della musica italiana. 20.12 – Il palco si colora grazie all’ingresso di decine di comparse variopinte.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

