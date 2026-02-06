LIVE SF – Malagò | Benvenuti a Milano-Cortina 2026

Questa sera il presidente del Coni Giovanni Malagò ha dato il benvenuto a Milano-Cortina 2026, sottolineando come l’Italia apra le porte al mondo. Malagò ha parlato di Milano con il suo stile e di Cortina con le sue montagne, annunciando ufficialmente l’inizio della grande avventura olimpica tra due luoghi simbolo del nostro Paese.

22.31 – Malagò: "Questa sera l'Italia apre le braccia al mondo, dall'eleganza e stile di Milano alle bellezze alpine di Cortina. Questi Giochi continuano una gloriosa tradizione italiana: Cortina 1956, Roma 1960, Torino 2006. Non sono mai stato così orgoglioso di essere orgoglioso come stasera. Agli atleti: questo è il vostro momento". Il presidente ha dedicato poi anche un messaggio agli atleti italiani: "Siete il nostro orgoglio. Vi celebreremo nelle prossime settimane. Porterete il messaggio di un'Italia unita". 22.30 – Ora è il momento dei discorsi ufficiali del presidente del comitato organizzazione Giovanni Malagò e la presidente del CIO Cristy Coventry

