LIVE SF – Entra in scena il Canada

A pochi minuti dalle 21, il Canada ha fatto il suo ingresso ufficiale alla manifestazione. La delegazione canadese è la seconda più numerosa, subito dietro agli Stati Uniti. La piazza si riempie di entusiasmo mentre i rappresentanti del paese nordamericano si preparano a sfilare. La gente aspetta con ansia di vedere da vicino i loro atleti e i loro simboli nazionali.

20.57 – Entra il Canada, la cui delegazione è seconda solo a quella degli States a livello numerico. 20.53 – È il tempo di Bosnia-Herzegoniva, Brasile, la delegazione più numerosa del centroSud America, Bulgaria a completamento della lettera "B". 20.52 – Sfila il Benin, alla sua prima storica apparizione ai Giochi Olimpici Invernali. Entrata anche la Bolivia, la cui bandiera è presente a Pedrazzo. 20.49 – A completare la lettera "A" Austria ed Azerbaigian (con bandiera a Milano). La nazionale prima con la "B" a sfilare è il Belgio, paese in crescita negli sport invernali. 20.46 – Sfilate anche Argentina, Armenia ed Australia, che tra le altre cose è una delle delegazioni più numerose di questa Olimpiade.

