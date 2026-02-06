LIVE SF – Comincia la parata | la prima a sfilare è la Grecia

Questa sera alle 20.46 ha preso il via la sfilata delle delegazioni ai Giochi Olimpici di Parigi. La prima a uscire sul percorso è stata la Grecia, seguita da Argentina, Armenia e Australia. Quest’ultima è una delle squadre più numerose di questa edizione. La cerimonia continua con il corteo di atleti che attraversano lo stadio sotto gli occhi di migliaia di spettatori.

20.52 – Sfila il Benin, alla sua prima storica apparizione ai Giochi Olimpici Invernali. Entrata anche la Bolivia, che sfila però a Pedrazzo. 20.49 – A completare la lettera “A” Austria ed Azerbaigian (con bandiera a Milano). La nazionale prima con la “B” a sfilare è il Belgio, paese in crescita negli sport invernali. 20.46 – Sfilate anche Argentina, Armenia ed Australia, che tra le altre cose è una delle delegazioni più numerose di questa Olimpiade. Saranno infatti oltre 50 gli atleti australiani che competeranno in queste olimpiade in ben 11 discipline. 20.44 – A sfilare dopo la Grecia, in ordine alfabetico italiano, Albania, Andorra ed Arabia Saudita.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su SF Parata LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: comincia la prima manche Segui in tempo reale la prima manche dello Slalom di Madonna di Campiglio 2026. Pallanuoto, l’Ungheria supera la Grecia ed è la prima finalista agli Europei L’Ungheria ha conquistato il passaggio alla finale degli Europei di pallanuoto maschile 2026, battendo la Grecia 15-12 nella semifinale di Belgrado. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su SF Parata Argomenti discussi: Sport e live, in California alleanza tra Goldenvoice e SF Giants; Solo Ferrari e Red Bull nel Day-2: bandiera rossa esposta due volte per la RB22; F1 | Ferrari SF-26, test senza proclami ma con una direzione chiara; Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all'esordio. LIVE SF – È cominciata la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 202620.03 - Al centro del prato di San Siro in scena 70 ballerini dell'Accademia della Scala per un tributo alla bellezza in onore al mito di Amore ... sportface.it Il conto alla rovescia è finito: domenica 8 febbraio comincia il Carnevale sull’Acqua di Comacchio! ( ENG below) Dalle 10:30, il centro si anima con sfilate in maschera, danze, giochi, e dalle 14:00… via alla spettacolare parata delle Barche Allegoriche facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.