LIVE Sci alpino Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA | Crawford miglior tempo Buone indicazioni per Paris
Nella terza prova della discesa maschile a Bormio, Crawford segna il miglior tempo, mentre Paris dà segnali positivi. La gara si è conclusa con i risultati ancora aperti, e gli atleti si preparano alla sfida decisiva.
12:18 La classifica finale della terza prova cronometrata della discesa di Bormio: 1 James Crawford CAN 1:54.
LIVE Sci alpino, Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Paris e Franzoni
Questa mattina a Bormio si tiene l’ultima rifinitura prima della discesa maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026.
LIVE Sci alpino, Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni all’ultima rifinitura sulla Stelvio
Stanno ultimando gli ultimi ritocchi sulla Stelvio Paris e Franzoni, pronti a scendere in pista per la terza prova della discesa maschile di Bormio 2026.
LIVE Sci alpino, Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Paris e FranzoniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno, amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza prova della discesa ... oasport.it
LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: Brignone convince nei curvoni, lunga interruzioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.59 La nebbia arriva anche ... oasport.it
Serata speciale con il campione di sci alpino: tra racconti di carriera, aneddoti e uno sguardo alle Olimpiadi, l’ex azzurro ha incontrato fan e appassionati di montagna facebook
Tina Maze ci porta nelle prove veloci dello sci alpino delle Olimpiadi di Milano-Cortina. "Goggia ha ancora tanto margine per migliorare, Brignone sta facendo un gran lavoro". L'intervista di Giuliana Lorenzo x.com
