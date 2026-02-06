LIVE Sci alpino Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA | Crawford davanti fioccano i forfait Paris tira per mezza pista

La terza prova di discesa a Bormio si è appena conclusa tra sorprese e forfait. Crawford si prende la vetta, ma ci sono molti atleti che hanno deciso di rinunciare alla gara, lasciando il campo ancora più aperto. Paris, invece, ha corso con coraggio, tirando per mezza pista. La giornata è stata condizionata dal maltempo e dalle assenze importanti, creando un’atmosfera di incertezza tra gli atleti e gli spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA FEMMINILE DI DISCESA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12:22 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della terza prova cronometrata della discesa maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 12:21 L'appuntamento con la discesa maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è per domani alle 11:30. 12:18 La classifica finale della terza prova cronometrata della discesa di Bormio: 1 James Crawford CAN 1:54.

