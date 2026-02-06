LIVE Sci alpino Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via inizia l’Olimpiade di Goggia e Brignone

Manca poco al via della prima prova di discesa a Cortina per le Olimpiadi 2026. Goggia e Brignone si preparano a scendere in pista, con l’attenzione puntata sui loro tempi e sulla sfida che li aspetta. La discesa maschile partirà alle 11.30, mentre gli atleti si stanno già schierando ai pettorali, pronti a dare il massimo. La tensione sale mentre gli appassionati seguono in diretta l’evento.

11.12 In casa Italia gli occhi sono puntati soprattutto su Federica Brignone. Per la campionessa azzurra sarà un'occasione importante per testare la propria condizione fisica dopo il rientro in velocità di settimana scorsa a Crans Montana. Per l'italiana questa prova aprirà una giornata carica di emozioni che si concluderà nella cerimonia di apertura di Cortina dove Brignone porterà il tricolore azzurro insieme ad Amos Mosaner. 11.09 Quest'oggi quindi le atlete faranno il proprio debutto stagionale sulla pista di Cortina, per assaggiare la pista in vista della gara di domenica dove si assegneranno le medaglie della discesa libera.

