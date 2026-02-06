LIVE Pattinaggio artistico Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA | Guignard Fabbri solo quinti! Conti-Macii per risalire

Questa mattina si sono svolte le prove a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi. La coppia italiana, composta da Guignard e Fabbri, non riesce a qualificarsi tra i primi, arrivando solo quinti. Intanto, i francesi Kovalev, provenienti da Tolosa e San Pietroburgo, si preparano a entrare in scena, sperando di migliorare la loro posizione. La gara è ancora aperta e le emozioni sono alte.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.49: E' il momento della coppia francese composta da CamilleKovalev, 30 anni di Tolosa e Pavel Kovalev, 33 anni di origini russe, nato a San Pietroburgo. I due sono allenati tra a Courbevoieda Laurent Depouilly, Nathalie Depouilly. Sono stati 14mi agli Europei di Tallinn e ottimi ottavi al Mondiale in casa a Montpellier tre anni fa, poi sesti due anni fa agli Europei e 14mi ai Mondiali, l'anno scorso costretti al ritiro dopo una caduta rovinosa agli Europei di Kaunas. Quest'anno sono stati decimi all'Europeo di Sheffield. Si esibiscono su un mix: Toxic interpretato da 2Wei arrangiato da Maxime Rodriguez, Toxic di Britney Spears arrangiato da Maxime Rodriguez, Lordly di Feder arrangiato da Maxime Rodriguez, Toxic interpretato da 2WEI arrangiato da Maxime Rodriguez.

