LIVE Pattinaggio artistico Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA | Conti Macii incantano! Guignard Fabbri solo quinti

Durante la prova a squadre alle Olimpiadi di Pechino, Conti e Macii hanno emozionato il pubblico con una performance brillante. La coppia italiana ha ottenuto un punteggio di 76, portando l’Italia in una posizione di rilievo. Nel frattempo, Guignard e Fabbri si sono classificati solo quinti, lasciando spazio a miglioramenti nelle prossime gare. La competizione continua e l’attenzione resta puntata sui prossimi esercizi degli azzurri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00: Gli azzurri Sara Conti e Niccolò Macii totalizzano un punteggio di 76.65 12.58: Che pressione e che bravi gli azzurri che sono riusciti a portare a casa un buon programma corto. Piccolissima sbavatura sul lanciato con Sara che ha sfiorato il terreno con la mano 12.55: Bene il triplo twist, bene il triplo loop lanciato, bene il triplo salchow in parallelo 12.53: E' il momento atteso degli azzurri Sara Conti e Niccolò Macii. 25anni per la bergamasca Conti, 30 per il milanese Macii. Allenati da Barbara Luoni a Bergamo. Sono stati settimi nel 2022 a Tallinn e sempre nel 2022 hanno conquistato un prestigioso terzo posto alle Finali del Gran Prix a Torino, nel 2023 solo podi per loro: primi all'Europeo di Espoo, terzi al Mondiale in Giappone e secondi alla Finale del Gran Prix, nel 2024 non sono riusciti a ripetersi a causa dei malanni fisici: sesti sia all'Europeo che al Mondiale.

