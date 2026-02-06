LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 99-62 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di pura gestione per i padroni di casa
Questa sera si è giocato l’ultimo quarto di Olympiacos-Virtus Bologna, con i padroni di casa che hanno gestito il vantaggio senza forzare troppo. Il punteggio finale è di 99-62, con i greci che hanno preso il comando fin dall’inizio. La Virtus ha provato a reagire in alcuni momenti, segnando anche una tripla di Hackett, ma il divario si è allargato rapidamente. La partita si è conclusa con un largo risultato a favore di Olympiacos, che ora si gode il successo davanti al suo pubblico.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 99-67 Tripla dall’angolo di Daniel Hackett. 99-64 Appoggio per rendere meno pesante il passivo per la Virtus. 99-62 Bimane di Tyrique Jones per 10 punti personali. 97-62 Un libero segnato da Daniel Hackett dopo l’antisportivo fischiato a Fournier. 97-61 La Virtus risponde con la stessa moneta con Derrick Alston Jr! 97-58 Bomba di Fournier per avvicinare quota cento punti segnati. 94-58 Joseph dal pitturato. 92-58 Derrick Alston Jr da tre! 92-55 Olympiacos a bersaglio dalla lunetta con Tyrique Jones. 90-55 Un libero a segno di McKissic. 89-55 Appoggio di Smailagic per rosicchiare altri due punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 61-34, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: monologo dei padroni di casa, bolognesi in confusione
L'Olympiacos domina il match contro la Virtus Bologna, che si sgonfia nel secondo quarto.
LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 84-71, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-Nere non riescono nell'impresa nell'ultimo quarto, ad Atene vincono i padroni di casa
Segui la cronaca in tempo reale di Panathinaikos-Virtus Bologna, match valido per l'Eurolega 2026.
