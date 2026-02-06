LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 99-62 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di pura gestione per i padroni di casa

Questa sera si è giocato l’ultimo quarto di Olympiacos-Virtus Bologna, con i padroni di casa che hanno gestito il vantaggio senza forzare troppo. Il punteggio finale è di 99-62, con i greci che hanno preso il comando fin dall’inizio. La Virtus ha provato a reagire in alcuni momenti, segnando anche una tripla di Hackett, ma il divario si è allargato rapidamente. La partita si è conclusa con un largo risultato a favore di Olympiacos, che ora si gode il successo davanti al suo pubblico.

