LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 90-50 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | 20 punti di Vezenkov e +40 degli ateniesi dopo 30?
Dopo la partita di Eurolega, i tifosi della Virtus Bologna devono affrontare una sconfitta netta. Gli ateniesi di Olympiacos dominano il match, chiudendo con un punteggio di 90-50. Vezenkov segna 20 punti, mentre i bolognesi fatica a trovare il ritmo e resta a 53 punti, con poche azioni efficaci dall’arco. La differenza si vede fin dai primi tempi e i padroni di casa consolidano il vantaggio già nel primo quarto, lasciando poco spazio alle speranze di rimonta per la Virtus.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89-55 Appoggio per rosicchiare altri due punti. 89-53 Virtus a bersaglio dall’arco. 89-50 Canestro da due. Inizia l’ultima frazione ad Atene! Si chiude il terzo quarto: all’ultima pausa breve del match l’Olympiacos Pireo è notevolmente in vantaggio (90-50) sulla Virtus Bologna. 90-50 Tripla sulla sirena di Tyler Dorsey! +40 Olympiacos. 87-50 12 di Vezenkov in lunetta per agganciare i venti punti segnati. 86-50 Canestro pesante di Derrick Alston Jr. per rendere meno pesante il passivo. 86-47 Vezenkov attacca benissimo il ferro. 84-47 Un altro libero lasciato sul ferro dal serbo. 🔗 Leggi su Oasport.it
La partita tra Olympiacos e Virtus Bologna sta andando avanti con i padroni di casa che dominano nel secondo quarto.
