Dopo un inizio di partita equilibrato, la Virtus Bologna prende il comando con Edwards che firma otto punti e porta i suoi sul +3. Jallow mette a segno nove punti, mentre l’Olympiacos cerca di rispondere, ma i bolognesi mantengono il vantaggio dopo i primi 10 minuti. La gara si fa intensa, con timeout e giocate decisive da entrambe le parti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-21 DIARRA! SCHIACCIATA BIMANE, +5 E TIME-OUT BARTZOKAS. 16-19 Edwards si mette in proprio, sale a quota 8 punti e dà il +3 alla Virtus. 16-17 CARSEN EDWARDS! TRIPLA, CONTRO-SORPASSO VIRTUS. 16-14 Vezenkov ‘ on fire ‘ per il sorpasso Olympiacos. 14-14 Tyson Ward in schiacciata per il pareggio. 12-14 Vezenkov non molla e tiene in scia gli ellenici. 10-14 Appoggio di Vildoza per il +4. 10-12 Rimbalzo e tap-in di Vezenkov per il -2 Olympiacos. 8-12 ANCORA JALLOW! 9 PUNTI PER LUI, +3 VIRTUS. 8-10 22 di Sasha Vezenkov in lunetta per dimezzare lo svantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 10-12, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: 9 punti di Jallow, bolognesi avanti dopo 5?

Approfondimenti su Olympiacos Virtus

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olympiacos Virtus

Argomenti discussi: Eurolega: Olimpia e Virtus questa sera su Sky; LIVE Olympiacos-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; Olympiacos Piraeus - Numia Vero Volley Milano in Diretta Streaming | DAZN IT; Olympiacos-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming.

Olympiacos Pireo vs Virtus Bologna: diretta 1Q 6-10 6'30OLYMPIACOS PIREO vs VIRTUS BOLOGNA diretta 1Q Live - Tripla di Jallow in apertura, risposta da tre Walkup al 1' 3-3. Ward e Edwards mettono due bombe, il virtussino ha qualche discussione ... pianetabasket.com

LIVE Olympiacos-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... oasport.it

#EuroLeague | Non perderti Olympiacos-Virtus Bologna: ecco dove vedere la partita x.com

#EuroLeague | Non perderti Olympiacos-Virtus Bologna: ecco dove vedere la partita facebook