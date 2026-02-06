LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 10-12 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | 9 punti di Jallow bolognesi avanti dopo 5?
Dopo un inizio di partita equilibrato, la Virtus Bologna prende il comando con Edwards che firma otto punti e porta i suoi sul +3. Jallow mette a segno nove punti, mentre l’Olympiacos cerca di rispondere, ma i bolognesi mantengono il vantaggio dopo i primi 10 minuti. La gara si fa intensa, con timeout e giocate decisive da entrambe le parti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-21 DIARRA! SCHIACCIATA BIMANE, +5 E TIME-OUT BARTZOKAS. 16-19 Edwards si mette in proprio, sale a quota 8 punti e dà il +3 alla Virtus. 16-17 CARSEN EDWARDS! TRIPLA, CONTRO-SORPASSO VIRTUS. 16-14 Vezenkov ‘ on fire ‘ per il sorpasso Olympiacos. 14-14 Tyson Ward in schiacciata per il pareggio. 12-14 Vezenkov non molla e tiene in scia gli ellenici. 10-14 Appoggio di Vildoza per il +4. 10-12 Rimbalzo e tap-in di Vezenkov per il -2 Olympiacos. 8-12 ANCORA JALLOW! 9 PUNTI PER LUI, +3 VIRTUS. 8-10 22 di Sasha Vezenkov in lunetta per dimezzare lo svantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
