LIVE Olimpiadi 2026 liveblog 6 febbraio in DIRETTA | Goggia e Vonn si nascondono in pista gli azzurri del curling

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono arrivate al sesto giorno. Mentre Goggia e Vonn sono rimaste fuori dalla scena, in pista gli azzurri del curling cercano di fare il loro meglio. La giornata si presenta ricca di emozioni e sfide per gli atleti italiani.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 6 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. MANO RUBATA DA 3 PUNTI! Non va neppure il tentativo di bocciata dell’estone. Italia 3 Estonia 0 dopo il primo end. La georgiana Anastasiia Gubanova con qualche review negativa è solo terza con 67.79. Importante questo risultato per l’Italia Cornice di pubblico splendida allo Stadio Olimpico di Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: Goggia e Vonn si nascondono, in pista gli azzurri del curling Approfondimenti su Olimpiadi 2026 LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: Goggia e Vonn si nascondono, Italia seconda dopo Conti/Macii Questa mattina si apre la seconda giornata di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: in difficoltà gli azzurri del curling, che vittoria nell’hockey. Tocca a Matteoli Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gli azzurri del curling faticano a trovare ritmo e finiscono in difficoltà. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: Matteoli approda in finale nel big air dello snowboard!; La Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 raccontata in diretta su VareseNews; Italia, che brutto ko 2-7 contro il Canada: rivivi il LIVE-Blog; LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: entra nel vivo il curling, debutta il pattinaggio artistico. LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: Goggia e Vonn si nascondono, in pista gli azzurri del curlingCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA ... oasport.it LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: Matteoli approda in finale nel big air dello snowboard!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA ... oasport.it Oggi all’aeroporto di Malpensa è atterrata la delegazione statunitense in vista delle Olimpiadi Invernali di MilanoCortina 2026. facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.