LIVE Italia-Estonia 6-4 curling misto Olimpiadi in DIRETTA | successo fondamentale degli azzurri

Questa sera gli azzurri di curling hanno vinto 6-4 contro l’Estonia in una partita decisiva alle Olimpiadi. La squadra italiana ha mostrato determinazione e ha portato a casa un risultato importante per la loro corsa nei Giochi. La gara si è svolta sotto gli occhi di molti tifosi che seguono con attenzione ogni mossa degli atleti. Ora gli italiani puntano a mantenere il ritmo nelle prossime sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING MISTO DALLE 10.05 ITALIA – ESTONIA 6-4 16:03 VINCE L'ITALIA! 16:02 Rapido timeout per l'Estonia. Ultimo tiro per i baltici. 16:00 Non mollano gli estoni, con Lill che gioca una gran promozione, ma arriva la puntuale bocciata di Mosaner. 15:59 Due punti azzurri a due stone dal termine. Italia che si avvicina al successo. 15:57 Apriamo il centro con la bocciata di Mosaner che spazza via la guardia estone. 15:56 Arriva il liscio di Constantini, che brucia la stone. Dobbiamo ancora faticare amici di OA Sport. 15:56 Italia che sceglie di giocare il power play lasciando libero il centro.

