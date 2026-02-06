LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano 61-72 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ultimi cinque minuti

In un finale di partita teso, l’Olimpia Milano mantiene il vantaggio e si avvicina alla vittoria contro l’Asvel. Con tre minuti sul cronometro, i francesi perdono palla e lasciano spazio ai milanesi, che allungano sul punteggio. Angola, già autore di 17 punti, segna altri due liberi e avvicina l’Intera squadra italiana a un risultato positivo. La sfida si avvia verso i minuti decisivi, con Milano in controllo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Palla persa dall’Asvel. Mancano tre minuti dalla fine. 63-72 Ancora due liberi di Angola che intanto è arrivato a 17 punti. 61-72 Un solo libero per Angola. Ultimi cinque minuti del match. 60-72 Appoggio al tabellone di Booker. 60-70 Due liberi fondamentali di Shields. 60-68 Tripla di Angola dall’angolo e Asvel sul -8. 57-68 Due troppo facili di Seljaas. Milano non deve distrarsi e pensare di aver già chiuso il match. 55-68 Un solo libero per Brooks. 55-67 I primi due punti del quarto sono di Seljaas. FINISCE IL TERZO QUARTO! Milano allunga sul +14 in entrata degli ultimi dieci minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare la rimonta

Stasera si gioca una partita fondamentale per l’Olimpia Milano.

LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano 37-42, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vantaggio milanese all’intervallo

Milano torna in campo e prende subito il comando contro l’Asvel.

LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare la rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.07: Milano è reduce da due vittorie consecutive in campo europeo, l'ultima tre giorni fa all'Allianz Cloud ... oasport.it

live asvel villeurbanne olimpiaAsvel vs Olimpia Milano: diretta (63-72 con 3:45 da giocare, 4Q)ASVEL VS OLIMPIA: DIRETTA 4Q Live - L'Asvel non segna ma va ancora a rimbalzo, e terna all'instant replay per decidere di chi è il possesso dopo l'uscita del pallone. pianetabasket.com

