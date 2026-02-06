LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano 61-72 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ultimi cinque minuti

In un finale di partita teso, l’Olimpia Milano mantiene il vantaggio e si avvicina alla vittoria contro l’Asvel. Con tre minuti sul cronometro, i francesi perdono palla e lasciano spazio ai milanesi, che allungano sul punteggio. Angola, già autore di 17 punti, segna altri due liberi e avvicina l’Intera squadra italiana a un risultato positivo. La sfida si avvia verso i minuti decisivi, con Milano in controllo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Palla persa dall'Asvel. Mancano tre minuti dalla fine. 63-72 Ancora due liberi di Angola che intanto è arrivato a 17 punti. 61-72 Un solo libero per Angola. Ultimi cinque minuti del match. 60-72 Appoggio al tabellone di Booker. 60-70 Due liberi fondamentali di Shields. 60-68 Tripla di Angola dall'angolo e Asvel sul -8. 57-68 Due troppo facili di Seljaas. Milano non deve distrarsi e pensare di aver già chiuso il match. 55-68 Un solo libero per Brooks. 55-67 I primi due punti del quarto sono di Seljaas. FINISCE IL TERZO QUARTO! Milano allunga sul +14 in entrata degli ultimi dieci minuti.

