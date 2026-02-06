L’Italia vince contro gli Ogm Ma la Von der Leyen vuole comprarli in Brasile

L’Italia ha ottenuto una vittoria importante contro gli Ogm. La Corte di giustizia del Lussemburgo ha stabilito che il divieto di coltivare mais geneticamente modificato nel paese è legittimo. La decisione si inserisce in un dibattito più ampio, mentre dall’altro lato, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, si prepara a comprare mais Ogm in Brasile.

La sentenza della Corte di giustizia del Lussemburgo: legittimo il divieto di coltivare mais modificato. Dopo il Mercosur, Ursula punta a importare carne dall’Australia. Verrebbe da chiedere: signora Ursula von der Leyen, ci spiega questa? Ieri la Corte di giustizia del Lussemburgo ha confermato che gli Stati membri possono vietare l’utilizzo, l’impianto e l’allevamento di coltivazioni e organismi Ogm. Però l’Ue firma accordi con Mercosur, col Ceta, col Marocco da cui arrivano solo prodotti Ogm. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Italia vince contro gli Ogm. Ma la Von der Leyen vuole comprarli in Brasile Approfondimenti su Italia Vincere Meloni dice no al Mercosur, salta la firma di von der Leyen in Brasile L’Italia si oppone all’accordo con il Mercosur, interrompendo le trattative con Brasile e Argentina. Mosca: "Se Ue vuole salvarsi ascolti Trump". Von der Leyen: "Putin non vuole la pace" Mosca invita l’Unione Europea a considerare le strategie di Donald Trump per uscire dalla crisi ucraina, suggerendo che ascoltare l’ex presidente potrebbe essere la chiave per la salvezza dell’Europa. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Italia Vincere Argomenti discussi: EURO 2026, Spagna più forte: Italia fuori ai quarti di finale. Samperi: Abbiamo dato tutto quello che avevamo; LIVE Italia-Spagna 0-4, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: azzurri eliminati contro una dirompente nazionale iberica; È già stata scritta la storia a Milano-Cortina: l'Italia di hockey femminile vince la sua prima partita alle Olimpiadi; In diretta - Milano Cortina 2026. L'Italia stenta anche contro la Moldavia: Spalletti saluta con un 2-0. Decisivi Raspadori e CambiasoLuciano Spalletti lascia la Nazionale con una vittoria. Nella seconda partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, l`Italia batte 2-0 la Moldavia grazie. calciomercato.com È già storia a Milano-Cortina: Italia di hockey femminile vince la sua prima partita alle OlimpiadiSuccesso storico all'Arena Santa Giulia di Milano: Francia battuta 4-1 all'esordio ... msn.com Io c’ero. Ero lì. L’Italia che vince la semifinale del 2006. L’Italia che poi diventerà Campione del Mondo. Siamo l’Italia. Abbiamo gli allenatori più bravi del mondo. Abbiamo una cultura calcistica centenaria. Abbiamo tutto per tornare a sognare. Ma dobbiamo ric facebook La Folgore Delfino Curi Pescara vince la Coppa Italia #Eccellenza #Abruzzo #sport x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.