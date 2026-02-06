L' Italia che sentiamo | Il Pd scende nelle piazze per il No al referendum costituzionale e per ascoltare i cittadini

Il Partito Democratico ha deciso di scendere in piazza in tutta la regione. L’obiettivo è ascoltare i cittadini e sostenere il No al referendum costituzionale. La mobilitazione si terrà nel fine settimana, sabato 7 e domenica 8 febbraio. Decine di attivisti e iscritti si preparano a coinvolgere le persone, chiedendo un confronto diretto e senza filtri. La volontà è di far sentire le voci di chi non si sente rappresentato dai tempi e dai modi della politica attuale.

ANCONA – Coinvolgerà l'intero territorio regionale la mobilitazione indetta dalla segreteria nazionale del Partito Democratico per sabato 7 e domenica 8 febbraio.In ogni provincia, saranno infatti almeno 20 i banchetti pubblici o le assemblee aperte in ogni provincia e che darà inizio a delle.

