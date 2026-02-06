L'inquietante video di un buco di 1.000 metri scavato nel ghiacciaio dell'Apocalisse

I ricercatori hanno scavato un buco di 1.000 metri nel ghiacciaio dell'Apocalisse, in Antartide. Usa una trivella ad acqua calda per fare il foro e pubblicano un video inquietante che mostra il grande buco nel ghiaccio. La scoperta preoccupa, perché il Thwaites potrebbe influenzare il livello del mare globale.

Grazie a una speciale trivella ad acqua calda i ricercatori hanno creato un buco di 1.000 metri sul Thwaites, il ghiacciaio dell'Apocalisse in Antartide. Dopo avervi calato strumenti scientifici e una fotocamera hanno ottenuto immagini impressionanti, ma purtroppo la missione è fallita. Ecco cos'è successo e perché il ghiacciaio si chiama così.🔗 Leggi su Fanpage.it

