L’iniziativa di Nardella Giovani sindaci a scuola | Così li avviciniamo all’Ue

Nardella porta i giovani sindaci a scuola per avvicinarli all’Europa. L’obiettivo è far capire loro come l’Unione possa guidare i cambiamenti di questo secolo, invece di subirli passivamente. La scuola di formazione per i giovani amministratori, che si tiene a Firenze fino al 21 marzo, punta a coinvolgere chi ha meno di 35 anni e a rafforzare il legame tra i futuri leader locali e le politiche europee.

Un’Unione europea capace di guidare i grandi cambiamenti di questo secolo. Invece di subirli. È un estratto-chiave della posizione espressa dalla delegazione del Pd a Bruxelles sul quale l’europarlamentare dem ed ex sindaco di Firenze insiste con più forza tanto da farne il filo conduttore stesso della ’sua’ Akadémeia, la scuola di formazione per le politiche europee e il governo del territorio, dedicata a giovani amministratori sotto i 35 anni che si svolgerà in riva all’Arno da oggi al 21 marzo. Il programma della sessione 2026 di Akadémeia (associazione senza scopo di lucro dedicata alla formazione di una nuova generazione di amministratori, fondata sui valori europei e sull’impegno per il bene comune) si articolerà in una serie di incontri, online e in presenza, nella sede fiorentina di Palazzo Borghese, volti a fornire a giovani leader gli strumenti per affrontare le sfide della governance locale in un contesto continentale.🔗 Leggi su Lanazione.it Approfondimenti su Nardella Giovani Cannabis: Nardella, 'governo riconosca filiera canapa, bene Ue' Ue: Nardella, 'a fianco agricoltori contro proposta ostile per sviluppo rurale' Dario Nardella si unisce alla solidarietà degli agricoltori italiani e europei, partecipando a Bruxelles a sostegno delle loro istanze. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Nardella Giovani Argomenti discussi: Firenze, al via scuola di formazione per le politiche europee Akadémia; Ue: da domani torna Akademeia organizzata da Nardella, Prodi e Belloni tra ospiti; Potenza: Le Forze dell'Ordine rappresentano un presidio quotidiano di sicurezza e legalità. L'iniziativa; Ue | da domani torna Akademeia organizzata da Nardella Prodi e Belloni tra ospiti. L’iniziativa di Nardella. Giovani sindaci a scuola: Così li avviciniamo all’UeDa oggi al 21 marzo torna a Firenze il percorso di formazione per l’Europa La nostra sfida è mettere insieme tutte le forze contro gli estremismi. lanazione.it A Firenze la nuova edizione della Scuola di politiche europee per governo del territorioVoluta dall’europarlamentare Dario Nardella ... msn.com Ieri intenso confronto con l’eurodeputato Dario Nardella, il giornalista Claudio Sardo e la consigliera regionale PD Emanuela Droghei per l'iniziativa “La sfida che viene da Camaldoli”, promossa dal vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Pierluigi Sann facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.