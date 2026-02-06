L' incontro di Lagalla con il direttore dell' Istituto italiano di Cultura di Londra | Rapporto con Regno Unito è strategico

Questa mattina il sindaco Roberto Lagalla ha incontrato a Palazzo Palagonia il direttore dell’Istituto italiano di Cultura di Londra, Francesco Bongarrà. Durante l’incontro hanno parlato dei rapporti tra Palermo e il Regno Unito, che Lagalla definisce molto importanti e da rafforzare. Nessuna decisione ufficiale, ma il sindaco ha fatto capire che ci sono molte opportunità da esplorare con l’ambasciata e gli enti culturali britannici.

Il sindaco Roberto Lagalla questa mattina a Palazzo Palagonia ha incontrato Francesco Bongarrà, direttore dell'Istituto italiano di Cultura di Londra. "Questo incontro - ha commentato il sindaco - è servito per fare il punto sui risultati già raggiunti e sulle prospettive future di una sinergia.

