L' impronta dei padri nello sviluppo dei figli

Un gruppo di scienziati ha analizzato come i padri influenzano lo sviluppo dei figli. La ricerca mostra che, anche se biologicamente entrambi i genitori contribuiscono alla nascita, i loro ruoli e impatti sono diversi. I figli ricevono segnali e stimoli differenti da madre e padre, e questa differenza si riflette nel modo in cui crescono. La scoperta aiuta a capire meglio le dinamiche familiari e il ruolo di entrambi i genitori nella crescita dei bambini.

Per lungo tempo la biologia della riproduzione ha descritto il contributo dei due genitori alla generazione successiva in termini formalmente simmetrici ma funzionalmente asimmetrici. Madre e padre forniscono ciascuno metà del patrimonio genetico, cioè metà della sequenza del Dna che costituisce il genoma dell'embrione. Tuttavia, mentre il contributo materno veniva considerato determinante per l'avvio e la regolazione dello sviluppo, il ruolo paterno veniva interpretato soprattutto come trasmissione della sequenza genetica. Un recente contributo scientifico di una collaborazione fra ricercatori italiani operanti in Italia e in centri internazionali riassume un insieme di evidenze che impongono di riconsiderare questa impostazione, mostrando come lo spermatozoo trasporti informazioni regolatorie capaci di influenzare direttamente lo sviluppo embrionale e la salute delle generazioni successive.

