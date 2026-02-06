licenziamenti al massimo e assunzioni al minimo dal picco della crisi economica del 2008

A gennaio 2026, le aziende americane hanno licenziato più che mai dal 2009, mentre le assunzioni sono ai minimi storici. Un quadro che fa pensare a una recessione lunga e difficile, con le imprese che tagliano posti di lavoro e investimenti. La situazione sembra peggiorare rispetto agli ultimi anni, confermando come la crisi del 2008 sia ancora molto presente nell’economia globale.

A gennaio 2026 i piani di licenziamento delle aziende americane, e quelli di assunzione, hanno raggiunto rispettivamente i loro massimi e minimi livelli dal 2009, nella fase più drammatica della crisi economica globale scatenata dai mutui subprime. Lo evidenzia il report di Challenger, Gray & Christmas, secondo il quale nel primo mese dell’anno sono stati annunciati 108,435 licenziamenti: il 118% in più rispetto allo stesso mese l’anno precedente, e il 205% in più rispetto a dicembre 2025. Le assunzioni programmate, invece, sono solo 5,306. Le due compagnie a programmare il maggior numero di licenziamenti sul lungo periodo sono Ups (United Parcel Service) – fra le principali società di spedizioni americane, che programma di tagliare ben 30. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 67 punti base, raggiungendo il livello più basso dal 2008.

