L' ex parroco che nascondeva 1.500 file pedopornografici è stato condannato

L’ex parroco di Urago Mella, noto per aver nascosto oltre 1.500 file pedopornografici, è stato condannato. La sentenza arriva dopo mesi di indagini e accuse pesanti. Don Jordan Coraglia, che un tempo predicava dall’altare, ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia. La comunità si divide tra chi si dice scioccato e chi chiede giustizia veloce.

“Saremo giudicati sull’amore”, diceva don Jordan Coraglia dal pulpito della chiesa di Urago Mella, dove all’epoca era curato. Ma il sacerdote, 51 anni, è stato giudicato per reati gravi, commessi ai danni di minori: detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Il processo, celebrato con rito abbreviato, si è chiuso con una condanna a 2 anni e 8 mesi di carcere per l’ex parroco di Castelcovati e Comezzano-Cizzago. Don Coraglia era finito agli arresti domiciliari - in un eremo della Valcamonica - lo scorso maggio, quando gli inquirenti avevano sequestrato i suoi dispositivi informatici.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Urago Mella

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Urago Mella

Don Jordan Coraglia, l'ex parroco di Castelcovati condannato a 2 anni: trovato in possesso di 1.500 file pedopornograficiDue anni e otto mesi di reclusione: è la condanna inflitta dal gip di Brescia a don Jordan Coraglia, ex parroco di Castelcovati ... msn.com

L'ex parroco che nascondeva 1.500 file pedopornografici è stato condannatoDon Coraglia era finito agli arresti domiciliari - in un eremo della Valcamonica - lo scorso maggio, quando gli inquirenti avevano sequestrato i suoi dispositivi informatici. Al loro interno sono ... bresciatoday.it

