L’ex Dottori sul match contro l’Ancona I dorici non sottovalutano la Recanatese

Gianluca Dottori guarda alla prossima partita dell’Ancona contro la Recanatese. Non si nasconde e avverte: i dorici non sottovalutano l’avversario. L’ex tecnico della Juniores dell’Ancona, che ha fatto il pieno di ricordi a Recanati con lo scudetto Under 19 del 2018, si presenta senza fronzoli. Dice chiaramente che la squadra è concentrata e pronta a giocarsela, senza lasciare niente al caso.

A tu per tu con Gianluca Dottori, tecnico della Juniores dell’ Ancona ma, soprattutto, ex di lusso visto che a Recanati ha lasciato davvero un’impronta con la "perla" dello scudetto Under 19 del 2018. Ricordi indelebili e non solo per l’epica finale di Fore dei Marmi decisa ai rigori: "Anni indimenticabili nei quali, voglio aggiungere, il vivaio giallorosso ha lanciato diversi giovani nel mondo professionistico e, sperando di non dimenticare nessuno, cito Lombardi, Palmieri, Guidobaldi e Canonici. Ci siamo tolti grandi soddisfazioni e tra i protagonisti principali anche il responsabile del vivaio Thomas Zani con il quale si era creato un connubio davvero speciale e che voglio pubblicamente ringraziare per il suo impegno". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

