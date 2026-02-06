L’evoluzione dell’elettricità

A Pontedera si celebra un traguardo importante: sessant’anni di storia nel campo dell’elettricità. Dalla semplice fornitura di energia, sono passati a sistemi sempre più avanzati, fino alla domotica di oggi. La città ha assistito a un’evoluzione continua, che ha cambiato il modo di vivere e di lavorare. Oggi, questa lunga esperienza si traduce in tecnologie moderne e innovative per le case e le aziende di Pontedera.

PONTEDERA Sessant’anni di storia. Sessant’anni di crescita e sviluppo dei più moderni nel campo dell’elettricità fino alla domotica. Tutto questo è Montesi Group. Fondata nel 1966 da Alfredo e Giuseppe Montesi, come ditta di impianti elettrici di media e bassa tensione, Montesi è una società specializzata nella vendita di materiale elettrico, progettazione illuminotecnica e telefonia. "Forte dell’esperienza maturata e ben radicata sul territorio – si legge nella presentazione – oggi l’azienda prosegue con le nuove generazioni e uno staff di collaboratori giovani e preparati, guardando alle nuove tecnologie e alle sfide proposte da un mercato in continua evoluzione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

