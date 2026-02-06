L’Europa tenta di recuperare sovranità digitale ma procede ancora in ordine sparso

L’Unione europea si muove per rafforzare la propria sovranità digitale. Dopo anni in cui i paesi membri si sono trovati a subire le scelte di giganti tecnologici e altre superpotenze, ora l’UE cerca di prendere in mano la situazione. Negli ultimi mesi, le istituzioni europee hanno iniziato a intervenire di più nel digitale e nel commercio elettronico, settori chiave per difendere gli interessi europei sul piano globale. Ma l’avanzata resta ancora frammentata e poco coordinata, con passi avanti che spesso arrivano a singhiozzo.

Negli ultimi mesi l'Unione europea ha iniziato a intervenire in modo più deciso nel digitale e nel commercio elettronico, settori chiave del confronto geopolitico con le altre superpotenze, dopo anni in cui queste dinamiche hanno spesso ridotto i Paesi membri a semplici mercati di sbocco. Per ragioni, dunque, non solo di carattere commerciale, l'Europa sta introducendo misure che puntano a rafforzare la sovranità digitale e a riequilibrare rapporti di forza a lungo sbilanciati a favore di grandi piattaforme tecnologiche globali, soprattutto statunitensi e cinesi. Un esempio recente è dato dall'annuncio della Francia di abbandonare l'uso di piattaforme di videoconferenza quali Microsoft Teams e Zoom negli enti pubblici, a favore di una soluzione nazionale chiamata Visio che, entro il 2027, lo renderà lo strumento unico per le videocomunicazioni della pubblica amministrazione: la scelta è motivata da considerazioni di sicurezza dei dati, controllo sulle infrastrutture e riduzione della dipendenza dalle tecnologie estere.

