L’esperienza di Aliboni al servizio della Massese

La Massese ha annunciato l’ingaggio di Roberto Aliboni come nuovo preparatore dei portieri. La società ha deciso di puntare sulla sua esperienza per rinvigorire il settore tra i pali. Aliboni, che ha già alle spalle un percorso nel settore, si unisce alla squadra con l’obiettivo di migliorare le prestazioni dei portieri e portare nuove idee in allenamento. La scelta è stata comunicata ufficialmente, e ora si attende di vedere come si inserirà nel nuovo ambiente.

La Massese ha effettuato un innesto di spessore nel proprio staff tecnico ufficializzando l'arrivo come nuovo preparatore dei portieri di Roberto Aliboni. L'indimenticato portierone massese, arrivato a giocare anche in serie A col Brescia, torna così nella squadra della propria città con la quale ha contribuito a scrivere pagine memorabili in Serie C. Barsottini e Gatti avranno a disposizione un vero "maestro" capace di svelargli tutti i segreti del ruolo. Sono arrivate, intanto, le prime parole in bianconero di Francesco Cantatore uno degli ultimi arrivati in casa Massese. "C'era già stato qualche contatto in precedenza per venire qua – spiega – e la trattativa stavolta è stata breve.

