L’esercito russo non ha più Starlink

Da ilpost.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esercito russo non può più usare il sistema di comunicazioni satellitari di Elon Musk. Da oggi, solo le forze ucraine mantengono l’accesso a Starlink, che si è rivelato essenziale per le operazioni sul campo. La decisione potrebbe cambiare gli equilibri nelle zone di guerra, lasciando i russi senza uno strumento chiave per le comunicazioni.

Il sistema di comunicazioni satellitari di Elon Musk è fondamentale per le operazioni al fronte, e ora lo possono usare solo gli ucraini I soldati russi al fronte in Ucraina hanno perso l’accesso a Starlink, il sistema satellitare utilizzato per la comunicazioni militari e gestito da SpaceX, l’azienda spaziale di Elon Musk. L’esercito russo usava Starlink in maniera illecita, e su richiesta del governo ucraino Elon Musk l’ha bloccato. Starlink è il più preciso e sicuro sistema di comunicazione attualmente a disposizione nella guerra in Ucraina, e la sua perdita potrebbe avere conseguenze di rilievo per i russi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

l8217esercito russo non ha pi249 starlink

© Ilpost.it - L’esercito russo non ha più Starlink

Approfondimenti su Starlink Ucraina

Omicidio Gaetano Russo, il 33enne in carcere: "Ha impugnato l'arma e lo ha colpito più volte"

Il 33enne arrestato dalla Polizia di Stato si trova ora nel carcere locale, in attesa dell’udienza di convalida.

Sudafrica, conduttrice radiofonica a processo. Avrebbe reclutato uomini per l’esercito russo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Russia’s New Space Weapon Could Destroy Starlink

Video Russia’s New Space Weapon Could Destroy Starlink

Ultime notizie su Starlink Ucraina

Argomenti discussi: Ucraina: l'esercito russo conquista tre villaggi; Ad Abu Dhabi finiti i colloqui trilaterali, Zelensky: Non facili ma proseguono - Trump: ho impedito guerra nucleare in Iran e Ucraina; Rutte oggi a Kiev: vedrà Zelensky e parlerà al Parlamento; PUTIN NON VINCE AL FRONTE E BOMBARDA I CIVILI.

l esercito russo nonPerché la Russia di Putin è una potenza in declino. Lo studio del CsisSecondo il Center for Strategic and International Studies, Mosca sta pagando un prezzo straordinario per la sua guerra in Ucraina, ha subìto quasi 1,2 milioni di perdite, in tutte le sue offensive l ... ilfoglio.it

l esercito russo nonL'esercito dei migranti di PutinLa rete per attrarre gli stranieri: arrivano in Russia con l'offerta di un lavoro e finiscono al fronte Ogni mese l’esercito russo perde circa venticinquemila soldati. Il processo per comunicare alle ... ilfoglio.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.