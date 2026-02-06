L’esercito russo non può più usare il sistema di comunicazioni satellitari di Elon Musk. Da oggi, solo le forze ucraine mantengono l’accesso a Starlink, che si è rivelato essenziale per le operazioni sul campo. La decisione potrebbe cambiare gli equilibri nelle zone di guerra, lasciando i russi senza uno strumento chiave per le comunicazioni.

Il sistema di comunicazioni satellitari di Elon Musk è fondamentale per le operazioni al fronte, e ora lo possono usare solo gli ucraini I soldati russi al fronte in Ucraina hanno perso l’accesso a Starlink, il sistema satellitare utilizzato per la comunicazioni militari e gestito da SpaceX, l’azienda spaziale di Elon Musk. L’esercito russo usava Starlink in maniera illecita, e su richiesta del governo ucraino Elon Musk l’ha bloccato. Starlink è il più preciso e sicuro sistema di comunicazione attualmente a disposizione nella guerra in Ucraina, e la sua perdita potrebbe avere conseguenze di rilievo per i russi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’esercito russo non ha più Starlink

Approfondimenti su Starlink Ucraina

Il 33enne arrestato dalla Polizia di Stato si trova ora nel carcere locale, in attesa dell’udienza di convalida.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Russia’s New Space Weapon Could Destroy Starlink

Ultime notizie su Starlink Ucraina

Argomenti discussi: Ucraina: l'esercito russo conquista tre villaggi; Ad Abu Dhabi finiti i colloqui trilaterali, Zelensky: Non facili ma proseguono - Trump: ho impedito guerra nucleare in Iran e Ucraina; Rutte oggi a Kiev: vedrà Zelensky e parlerà al Parlamento; PUTIN NON VINCE AL FRONTE E BOMBARDA I CIVILI.

Perché la Russia di Putin è una potenza in declino. Lo studio del CsisSecondo il Center for Strategic and International Studies, Mosca sta pagando un prezzo straordinario per la sua guerra in Ucraina, ha subìto quasi 1,2 milioni di perdite, in tutte le sue offensive l ... ilfoglio.it

L'esercito dei migranti di PutinLa rete per attrarre gli stranieri: arrivano in Russia con l'offerta di un lavoro e finiscono al fronte Ogni mese l’esercito russo perde circa venticinquemila soldati. Il processo per comunicare alle ... ilfoglio.it

Da ieri Starlink è inaccessibile ai terminali che non siano verificati e riconosciuti - La perdita di connettività confermata sui blog militari filo-russi facebook

Ha preso il via il pattugliamento dell’Esercito nel Quartiere Ferrovia di Foggia contro la violenza urbana. Prevista la presenza dei soldati nelle ore serali e notturne x.com