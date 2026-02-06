L’era dell’Oral Beauty | quando il sorriso diventa vero status symbol

Il sorriso sta diventando sempre più un simbolo di status. Sempre più persone dedicano attenzione alla cura dei denti, messe a confronto con le esigenze di salute e di immagine. La linea tra ciò che è bene per il corpo e ciò che serve solo a sembrare meglio si sta sfumando. La cura del sorriso non è più solo una questione estetica, ma un elemento che conta nella vita di tutti i giorni.

Il confine tra salute e vanità si sta dissolvendo silenziosamente, e sempre più velocemente, davanti allo specchio delle routine. Per decenni, il tubetto di dentifricio è infatti rimasto un oggetto puramente funzionale, uno strumento medico dai colori clinici e dal sapore standardizzato di menta forte, nascosto all'interno di armadietti chiusi. Oggi, quello stesso oggetto rivendica un posto in prima fila, accanto a sieri e creme. L'ascesa dell' oral beauty è infatti ormai un fenomeno innegabile, che riesce a trasformare la banale abitudine routine di pulizia in un rituale sensoriale, ridefinendo il sorriso come un nuovo e imprescindibile accessorio di moda.

