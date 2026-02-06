La sindaca di Bologna, Matteo Lepore, torna a parlare del piazzale Ovest e della richiesta di intitolarlo ad Alessandro Ambrosio. Lepore dice che è doveroso fare questa scelta e sottolinea la vicinanza della città ai genitori del giovane, che hanno espresso grande amarezza. La questione resta aperta, ma la volontà di agire è chiara.

"Le parole dei genitori di Alessandro Ambrosio sono cariche di amarezza e come prima cosa vorrei rinnovargli la vicinanza mia e della comunità bolognese. Abbiamo avuto modo di sentirci in questo periodo e posso solo immaginare il dolore che stanno affrontando. Credo sia doveroso accogliere la proposta di intitolare ad Alessandro il piazzale Ovest della Stazione ". Così il sindaco Matteo Lepore, sull’idea di una iniziativa per il capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso in stazione il 5 gennaio, proprio nel piazzale Ovest. "Come Comune, siamo disponibili a farlo e ci attiveremo anche con Grandi Stazioni, la società del gruppo Fs che gestisce la stazione, per procedere in questa direzione", ha sottolineato il primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lepore e il piazzale Ovest: "Doveroso intitolarlo ad Alessandro Ambrosio"

Il 5 gennaio 2026, Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato tragicamente ucciso nei pressi della stazione di Bologna.

A Brescia, Marin Jelenic, 36 anni, è stato portato in Questura dopo il fermo a Desenzano del Garda.

Bologna, Lepore: intitolare ad Alessandro Ambrosio piazzale Ovest. Siamo in attesa del progetto messa in sicurezza Stazione(FERPRESS) – Bologna, 5 FEB

Bologna, Lepore vuole l'asse con Meloni: «Un patto con le città su sicurezza e immigrazione. Piantedosi? Si è radicalizzato»Il sindaco di Bologna: «Centrodestra e centrosinistra si uniscano per togliere dal tavolo della propaganda sicurezza urbana e immigrazione. Non è saggio che il ministro dell’Interno e quello della Giu ... corrieredibologna.corriere.it

A un mese dall’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso alla stazione di Bologna, la madre Elisa rompe il silenzio chiedendo giustizia e risposte. Il killer, il 36enne croato Marin Jelenic, avrebbe dovuto lasciare l’Italia il 3 gennaio in segui facebook

La mamma e il papà di Alessandro Ambrosio: “Finiti nel dimenticatoio, nessuno ci ha chiesto scusa” x.com