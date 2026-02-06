L’endoscopia diventa hi?tech | nuovi strumenti Ai e personale specializzato

L’endoscopia nei due ospedali di Villafranca e Bussolengo si evolve con nuove tecnologie e più personale specializzato. I medici ora usano strumenti più avanzati e l’intelligenza artificiale, migliorando le procedure e i risultati. La direzione punta a offrire diagnosi più rapide e precise, anche grazie a investimenti recenti. La rinnovata équipe si prepara a gestire un numero maggiore di pazienti con tecniche più moderne e affidabili.

