L’emozione di Riccardo il bambino lasciato a piedi ospite alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi | E’ al settimo cielo

Riccardo, il bambino lasciato a piedi alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, si sente al settimo cielo. Dopo un brutto momento, oggi ha vissuto un’emozione che ricorderà per sempre. La sua faccia splende di felicità, mentre racconta di aver assistito all’evento più importante dello sport mondiale.

Belluno, 6 febbraio 2026 – Una giornata speciale per il piccolo Riccardo, da una brutta storia, il lieto fine. Nella serata di oggi, alla cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Milano Cortina, ci sarà anche il bambino di 11 anni che il 27 gennaio scorso è stato lasciato a terra e costretto ad una camminata estenuante di 6 chilometri sotto la neve per rientrare a casa. Una proposta che è stata accolta con grande gioia da Riccardo e i suoi genitori, Maria Sole e Andrea. Si tratta di un fatto che ha reso felici tutti e soprattutto l’11enne, appassionato di sci, il quale realizzerà un sogno, dopo la spiacevole vicenda che l’ha visto protagonista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Riccardo, il bambino che ha partecipato alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi, si è emozionato come pochi.

Riccardo si ritrova a piedi dopo che il bus lo ha lasciato.

