Lella Costa in scena al ’Donizetti’ Sul palco arriva ’Lisistrata’

Questa sera al Teatro Donizetti di Bergamo va in scena uno degli spettacoli più attesi della stagione: “Lisistrata” con Lella Costa. La commedia greca, che ha già riscosso grande curiosità, rimarrà in programma fino a domenica 15 febbraio, con nove repliche consecutive. Gli appassionati di teatro affollano il teatro per non perdere l’occasione di vedere l’attrice sul palco di casa.

’Lisistrata’, uno dei titoli più attesi della stagione di prosa di quest’anno della Fondazione Teatro Donizetti, è in programma a Bergamo nel principale teatro cittadino da domani a domenica 15 febbraio, per ben nove repliche continuative. Lo spettacolo, che ha come interprete principale Lella Costa (nella foto), è stato rappresentato con grande successo la scorsa estate al Teatro Greco di Siracusa. La regia è di Serena Sinigaglia, che ha curato anche l’adattamento del testo di Aristofane, tradotto da Nicola Cadoni, insieme a Emanuele Aldrovandi. Accanto a Lella Costa saranno in palcoscenico Marco Brinzi, Francesco Migliaccio, Stefano Orlandi, Maria Pilar Pérez Aspa, Giorgia Senesi e Irene Serini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

