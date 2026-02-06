Lelat al via i lavori per mettere in sicurezza il muro della ex scuola Carlo Meo

Questa mattina a Messina sono iniziati i lavori per rafforzare il muro della ex scuola “Carlo Meo”, ora sede della Lelat. Le ruspe sono entrate in azione per mettere in sicurezza l’edificio e le zone circostanti. L’amministrazione comunale ha deciso di intervenire subito, dopo aver valutato i rischi legati al deterioramento del muro. Ora si lavora per evitare che eventuali crolli possano mettere in pericolo le persone e le proprietà nelle vicinanze.

