Lelat al via i lavori per mettere in sicurezza il muro della ex scuola Carlo Meo
Questa mattina a Messina sono iniziati i lavori per rafforzare il muro della ex scuola “Carlo Meo”, ora sede della Lelat. Le ruspe sono entrate in azione per mettere in sicurezza l’edificio e le zone circostanti. L’amministrazione comunale ha deciso di intervenire subito, dopo aver valutato i rischi legati al deterioramento del muro. Ora si lavora per evitare che eventuali crolli possano mettere in pericolo le persone e le proprietà nelle vicinanze.
L’Amministrazione comunale di Messina ha affidato i lavori di messa in sicurezza del muro di recinzione della ex scuola “Carlo Meo”, attuale sede della Lelat, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio e garantire l’incolumità pubblica nelle aree limitrofe.Il progetto prevede la.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondimenti su Lelat Scuola
Riparte la Sp79: al via i lavori da 1,2 milioni per mettere in sicurezza la “Riopetra” dopo l'alluvione del 2023
Messa in sicurezza della scuola dell'infanzia 'Don Portento', Comune affida i lavori
Il Comune di Capodrise ha affidato i lavori per la messa in sicurezza della scuola dell'infanzia 'Don Portento' in via Mazzini.
Di Meo: “Il gesto Esulto sempre come Vasco Rossi” A margine della finale, questo il commento del tecnico del Bisceglie facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.