Legge sull’antisemitismo? In Italia gli strumenti ci sono già O l’intento è bloccare le proteste?

In Italia ci sono già strumenti per contrastare l’antisemitismo, ma ora si discute su una nuova legge. In commissione al Senato è stato votato un testo base, e molti si chiedono se l’obiettivo sia davvero combattere l’odio o invece fermare le proteste contro le politiche di Netanyahu. La discussione si fa calda, e l’attenzione si sposta sulla reale intenzione dietro questa proposta.

Ora che in commissione Affari costituzionali del Senato è stato votato il testo base per una legge sull' antisemitismo, conviene chiedersi con franchezza se l'obiettivo è il contrasto dell'odio antisemita oppure il desiderio di bloccare la crescente contestazione delle politiche attuate dal governo Netanyahu. Negli Stati Uniti l'amministrazione Trump, per stroncare le manifestazioni filopalestinesi nei campus, è arrivata a ricattare finanziariamente alcune delle più celebri università americane, costringendole persino a cambiare i programmi nel settore mediorientale. In Italia, se l'intento fosse di combattere quell'antisemitismo che riemerge periodicamente dalle fogne della storia occidentale, gli strumenti ci sono già.

