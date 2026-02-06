Dopo la nuova legge sulla montagna, i comuni reggiani sono stati riconosciuti come montani. L’assessore regionale Davide Baruffi si dice soddisfatto per la riclassificazione che permette di tutelare meglio queste zone. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e fa tirare un sospiro di sollievo a molte amministrazioni locali.

Esprime grande soddisfazione l’Assessore regionale Davide Baruffi dopo la riclassificazione dei comuni montani in base alla nuova legge sulla montagna. Nonostante i timori per i comuni della Provincia di Reggio Emilia tutto torna come prima; i comuni di Canossa, Viano e Baiso, prima declassati, continuano a mantenere i requisiti di comuni montani con tutti i benefici di legge riguardanti le aree interne. "Sulla riclassificazione dei Comuni montani è mancata l’intesa come avevamo ampiamente anticipato, - afferma l’Assessore regionale Baruffi - consideravamo sbagliati i criteri inseriti, a monte, nella legge, a valle non si poteva che arrivare ad un risultato non soddisfacente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Legge Montagna, salvi i comuni reggiani

Approfondimenti su Legge Montagna

La legge montagna subisce un ulteriore taglio, suscitando forti critiche da parte dei Comuni interessati.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Legge Montagna

Argomenti discussi: Tornano fra i Comuni montani 34 paesi dell’Alessandrino: retromarcia del ministero; Legge Montagna, salvi i comuni reggiani; Comuni montani, nel Piacentino ne entrano altri sei; Nessun taglio e 6 nuovi Comuni montani nel piacentino. Ma manca l'intesa Governo-Regioni.

La nuova legge sulla montagna sia per la montagna: Silvano Dovetta propone una riflessione sulla classificazione dei Comuni montaniRagionamenti effettuati nell’ambito del convegno La nuova legge sulla montagna. Tra criticità e opportunità. La sfida dell’attuazione ... targatocn.it

LEGGE MONTAGNA/ Non solo 200 milioni l’anno: ecco le misure che danno più futuro alle terre alteQuella legge, in assenza delle Regioni, assegnava i compiti relativi ad organismi statali, cioè commissioni censuarie provinciali e alla Commissione censuaria nazionale. Facile a dirsi, ma… Nel 1990, ... ilsussidiario.net

Le montagne siciliane al centro del dibattito nazionale: tre giorni di confronto sulla nuova Legge per la Montagna L’UNCEM Sicilia e l’ANCI Sicilia, consapevoli del valore strategico dei territori montani e delle aree interne, patrimonio sociale, ambientale e cult facebook

Legge sulla #montagna: l'articolo del Secolo XIX di sabato 10 gennaio con intervista a Fabio Natta, Vicepresidente di Anci Liguria e Coordinatore della Consulta #PiccoliComuni x.com