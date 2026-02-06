Lecce-Udinese domenica 08 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa domenica alle 15, il Lecce affronta l’Udinese in una partita decisiva per la salvezza. I giallorossi cercano punti importanti davanti ai propri tifosi, ma incontrano una delle squadre più in forma del campionato. La sfida si annuncia aperta e combattuta.

Il Lecce si gioca una partita molto importante in chiave salvezza davanti al proprio pubblico in questo turno di Serie A ma trova davanti a sé una delle squadre più in forma del campionato, ovvero l’Udinese. Partiamo dai salentini, che attualmente sono un punto sopra alla Fiorentina terzultima, ma che sanno di dover assolutamente cambiare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Domenica 8 febbraio alle 15, il Lecce affronta l’Udinese in una partita decisiva per la salvezza.

Lecce-Udinese, formazioni ufficiali: fuori Zaniolo, c'è CheddiraUdinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Bayo. A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Zaniolo, Buksa, Arizala, Mlacic, ... fantacalcio.it

Formazioni ufficiali Lecce-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Cheddira, Stulic, Zaniolo, Atta e DavisLecce e Udinese in campo nella domenica del 24° turno di Serie A: le scelte di formazione di Di Francesco e Runjaic. goal.com

