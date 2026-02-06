Il Lecce si affida ancora una volta a Walid Cheddira, che ha mostrato con i numeri quanto sia importante per la squadra. I suoi inserimenti e la sua presenza in campo hanno fatto la differenza, portando punti fondamentali alla formazione giallorossa. Ora, davanti all’Udinese, il destino sembra segnato, con il nome di Cheddira ancora protagonista.

Calciomercato Milan, tesoretto da 60 milioni di euro in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero Mercato Fiorentina: Kouamé va all’Aris Salonicco, accordo nella notte! La formula e i dettagli dell’operazione James Rodriguez trova una nuova squadra! Destinazione a sorpresa per il colombiano, ecco dove giocherà Mateta, Glasner esce allo scoperto: «Ci ha detto che vorrebbe andare via! Ecco cos’è successo con il Milan e la verità sull’infortunio» Bologna, confronto nello spogliatoio tra Italiano e la squadra! Cosa è successo e cosa si sono detti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lecce aggrappato a Walid Cheddira: impatto immediato, lo dicono questi numeri. E spunta un segno del destino contro l’Udinese

Approfondimenti su Walid Cheddira

Il Lecce si prepara a rinforzare il reparto offensivo con l’arrivo di Cheddira, dopo lo stop di Camarda.

Cheddira al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo attaccante del Lecce L'attaccante, ex Sassuolo e di proprietà del Napoli, si prepara a inserirsi nella rosa del Lecce, in una posizione competitiva con Stulic.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Walid Cheddira

Lecce sulle spalle di Walid Cheddira: impatto immediato testimoniato da questi numeri. E c’è un segno del destino contro l’UdineseLecce sulle spalle di Walid Cheddira: impatto immediato testimoniato da questi numeri. E c’è un segno del destino contro l’Udinese Il Lecce poggia nuovamente sulle spalle di Walid Cheddira. Contro l’U ... calcionews24.com

Lecce, il Sassuolo temporeggia in attesa di trovare il sostituto di Cheddira. Rispuntano Nzola e CutroneIl trasferimento al Lecce come regalo di compleanno. Compirà 28 anni domani, Walid Cheddira, oggetto dei desideri del club giallorosso. Già da alcuni giorni, Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera hanno ... quotidianodipuglia.it

Walid Cheddira si presenta al Lecce. Le sue parole in conferenza stampa Credit: US Lecce facebook

Presentato alla stampa Walid Cheddira youtu.be/WQpT0Y3VJZ4si… x.com