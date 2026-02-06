Leader e goleador Rabiot anima del Milan E Allegri lo stuzzica | Ogni tanto mi fa arrabbiare
Adrien Rabiot si prende il centro del Milan. Il francese, arrivato in estate dall'Olympique Marsiglia, sta sorprendente tutti con prestazioni solide e gol importanti. Allegri, però, non si tira indietro e scherza su qualche sua uscita di testa, dicendo che ogni tanto lo fa arrabbiare. La sua prima stagione in Italia si apre con entusiasmo e qualche sorriso di troppo.
Poi, però, quasi per pungolarlo, stimolarlo, il tecnico livornese ha aggiunto: "Adrien può ancora migliorare, ogni tanto mi fa arrabbiare". Una strategia, quella di Allegri, per invitare il suo pupillo a trascinare ancora di più questo Milan, approfittando del fatto che l'ex anche di PSG e Olympique Marsiglia si trovi in uno dei momenti migliori della sua carriera. Se, infatti, nella prima parte di questa stagione Rabiot è stato un innesto fondamentale per alzare il livello della squadra, dall'inizio di questo anno nuovo, il 2026, il centrocampista sta letteralmente trascinando i suoi compagni in ogni aspetto del gioco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
