Adrien Rabiot si prende il centro del Milan. Il francese, arrivato in estate dall'Olympique Marsiglia, sta sorprendente tutti con prestazioni solide e gol importanti. Allegri, però, non si tira indietro e scherza su qualche sua uscita di testa, dicendo che ogni tanto lo fa arrabbiare. La sua prima stagione in Italia si apre con entusiasmo e qualche sorriso di troppo.

Poi, però, quasi per pungolarlo, stimolarlo, il tecnico livornese ha aggiunto: "Adrien può ancora migliorare, ogni tanto mi fa arrabbiare". Una strategia, quella di Allegri, per invitare il suo pupillo a trascinare ancora di più questo Milan, approfittando del fatto che l'ex anche di PSG e Olympique Marsiglia si trovi in uno dei momenti migliori della sua carriera. Se, infatti, nella prima parte di questa stagione Rabiot è stato un innesto fondamentale per alzare il livello della squadra, dall'inizio di questo anno nuovo, il 2026, il centrocampista sta letteralmente trascinando i suoi compagni in ogni aspetto del gioco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leader e goleador, Rabiot anima del Milan. E Allegri lo stuzzica: “Ogni tanto mi fa arrabbiare”

Approfondimenti su Rabiot Milan

Dopo la partita di Bologna, Allegri non ha nascosto la sua irritazione per alcune scelte di Rabiot.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Rabiot ogni tanto mi fa arrabbiare | Allegri post Como-Milan 1-3

Ultime notizie su Rabiot Milan

Argomenti discussi: La classifica marcatori della Serie A 2025-2026; Bremer 9, McKennie 8: le pagelle dei giocatori della Juventus contro il Parma; Il doppio record conquistato dalla Juve contro il Parma: solo l'Inter ha fatto meglio, Bremer nell'Olimpo dei goleador di testa.

Milan, Ibrahimovic: Modric leader in campo e fuori. Rabiot doveva venire un anno faNel corso dell'intervista concessa con l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato di Luka Modric: Siamo diversi, lui è leader in campo, fuori si prende poco spazio, ... tuttomercatoweb.com

Milan, Rabiot: Leao non è più giovane e non ha tempo da perdere, rischia di sprecare il suo potenziale. Magari non ha la stessa voglia di ModricAdrien Rabiot si è già preso il Milan sulle spalle, diventando subito un leader in campo e nello spogliatoio. Il 30enne centrocampista ex Juventus e PSG, tornato in Italia dal Marsiglia, dal ritiro ... calciomercato.com

#Calcio #AllieviU16 #AllieviProvinciali #Under16 #Lazio #Gaeta #Goleador #Indolfi #Intervista #Focus Ottimo girone d'andata da parte degli Allievi Under 16 Provinciali della Polisportiva Gaeta: ne parliamo con il suo leader goleador, Manuel Indolfi facebook

Leader, capitano, goleador e papà x.com