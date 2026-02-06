Questa mattina si fa sempre più concreta l’ipotesi di vedere Johnsen dal primo minuto contro l’Empoli. In casa Palermo, il nuovo acquisto norvegese potrebbe essere già in campo fin dall’inizio, dando così una prima chance al tecnico Inzaghi di schierarlo fin dall’inizio. La decisione sembra ormai presa, e i tifosi aspettano di scoprire se il giocatore sarà subito protagonista.

In casa Palermo uno degli ultimi arrivati, il norvegese Johnsen, potrebbe essere già lanciato dal primo minuto contro l’ Empoli. Negli ultimi due giorni l’ex attaccante esterno di Venezia e Cremonese ha lavorato con il gruppo e mister Inzaghi sta valutando se schierarlo subito al posto dello squalificato Palumbo alle spalle di bomber Pohjanpalo. Diverso il discorso, invece, per l’esterno destro Rui Modesto, appena arrivato dall’Udinese, che prima di essere a disposizione, seguirà un percorso personalizzato di recupero da un infortunio. Due, invece, i giocatori che Inzaghi conta di recuperare in difesa per la sfida contro gli azzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le scelte di mister Inzaghi. Johnsen dal 1’?

Analisi delle probabili formazioni di Palermo-Sampdoria, con le scelte di Inzaghi e Gregucci.

Scopri le formazioni ufficiali di Hellas Verona Inter Primavera, scelte da mister Carbone e Paolo Sammarco.

