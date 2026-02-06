Le rampe autostradali costruite male c' è la gara d' appalto per ripristinarle

Le rampe autostradali tra Giostra e San Jachiddu sono state costruite male. Ora si cerca chi farà i lavori di ripristino, con una gara d’appalto aperta da poco. La situazione ha attirato l’attenzione di chi passa quotidianamente da quella strada, stanco dei problemi causati da un lavoro fatto male anni fa.

Le bretelle che collegano lo svincolo di Giostra alla galleria San Jachiddu sono state collaudate nel lontano 2009 ma mai aperte al traffico Qualcosa si muove per le ormai celebri rampe che collegano lo svincolo di Giostra alla galleria San Jachiddu e quindi al rione Annunziata. Il provveditorato regionale delle opere pubbliche per la Calabria e la Sicilia ieri ha pubblicato l'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori. A disposizione ci sono 4 milioni e 200mila euro, provenienti da un finanziamento concesso dal ministero della Infrastrutture.

