A gennaio, gli uffici turistici di Lari e Casciana Terme hanno registrato 87 visite. Un dato che, rispetto agli anni passati, rappresenta un vero record per il periodo. Le presenze sono aumentate e le visite sono triplicate rispetto agli anni precedenti, segno che il settore turistico sta ripartendo e che questa strada sembra quella giusta.

Il turismo continuana crescere. Il settore inizia bene il nuovo anno. Gli uf?ci turistici di Lari e Casciana Terme hanno registrato nel mese di gennaio un totale di 87 visite, un numero ancora piccolo ma che rappresenta un vero record se confrontato con lo stesso periodo degli anni precedenti. Nel gennaio 2025 le visite erano state 26, mentre nel gennaio 2024 si erano fermate a 21. Il dato del 26 rappresenta un incremento signi?cativo. Il risultato – spiega una nota – conferma l’ef?cacia delle attività di promozione e informazione svolte, oltre alla capacità di Lari e Casciana Terme di attrarre visitatori durante tutto l’anno, valorizzando patrimonio, accoglienza e identità locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le presenze crescono. Le visite sono triplicate: "Questa è la strada giusta"

