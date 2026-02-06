Fabrizio Corona risponde alle accuse di Mediaset, dicendo di non essere affatto preoccupato. Dopo la causa civile per 160 milioni di euro, l’ex paparazzo spiega che si tratta solo di un tentativo di spaventare le persone normali.

“La menzogna è diventata uno strumento di lucro”. Le parole del comunicato con cui Mediaset ha annunciato azioni civili risarcitorie contro Fabrizio Corona sono nette. Netta è anche la richiesta economica: 160 milioni di euro. Sui social c’è chi discute sull’enormità della cifra, che enorme lo è davvero, ma nelle cause civili per danno reputazionale la somma richiesta non è una previsione di quanto verrà effettivamente incassato, bensì una richiesta “massimale”, che serve a delimitare il perimetro del danno e a rafforzare la tesi del gruppo. Non a caso Mediaset sottolinea che “ non si tratta di gossip né di pettegolezzo, ma di un meccanismo organizzato e sistematico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le parole di Fabrizio Corona dopo la causa civile di Mediaset per 160 milioni di euro: “Vi sembro proccupato? È un atto per spaventare le persone normali, a me non spaventa. Ho solo la febbre”

Mediaset ha avviato una causa civile da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona.

La società Mediaset ha deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona, chiedendo un risarcimento da 160 milioni di euro.

