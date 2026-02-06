Le Olimpiadi viste da De Chiesa | Brignone e Vonn ma come fate?

Paolo De Chiesa, ex atleta della Valanga Azzurra, ricorda le sue tre partecipazioni alle Olimpiadi invernali. Non ha bei ricordi, ma le esperienze vissute gli sono rimaste nel cuore. Ora, a distanza di anni, scherza sulle imprese di atleti come Brignone e Vonn, chiedendosi come facciano a farcela. La sua storia dimostra che anche le sfide più dure si possono superare con un sorriso.

Paolo De Chiesa da atleta ha vissuto tre edizioni elle Olimpiadi invernali, il ricordo non è piacevole ma lex ragazzo della Valanga Azzurra ha superato ben altri momenti nella sua vita e racconta con leggerezza la sua esperienza. “Non sono state fortunate le mie Olimpiadi. La prima volta nel 76 in squadra c’era troppa gente più forte di me e non fui schierata, nel 1980 ero appena rientrato dopo un anno di stop e non potevo pretendere molto. E poi c’è l’Olimpiade del 1984.”. De Chiesa prende fiato e poi racconta: “Era successa una cosa incredibile che adesso non si potrebbe mai verificare. Non c’era posto per me nell’albergo dove c’dera la nostra nazionale e questo già dice molto sull’organizzazione di allora. 🔗 Leggi su Panorama.it

Paolo De Chiesa commenta un incidente di Federica Brignone, atleta di rilievo nel settore sciistico.

