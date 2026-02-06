Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono pronte a partire. Da domani, le gare invernali invaderanno le città e le montagne, attirando migliaia di visitatori e milioni di euro. Ma dietro la voglia di sport e celebrazione, ci sono dubbi. I costi sono altissimi e l’ambiente sembra dover pagare un prezzo troppo caro. Le piste da sci, ormai quasi tutte artificiali, mostrano chiaramente come il cambiamento climatico metta in discussione il futuro di questa manifestazione. La domanda resta: ne vale davvero la pena?

I Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, che iniziano questo venerdì e dureranno fino al 22 febbraio, sono i terzi organizzati dall’Italia — dopo Cortina 1956 e Torino 2006 — ma potrebbero essere gli ultimi, perché il 90% delle piste da sci del paese sopravvive ormai solo con neve artificiale e il cambiamento climatico potrebbe rendere impossibile una prossima edizione. Ai precedenti Giochi di Cortina la temperatura media era stata di -3,5 gradi, mentre ora si prevedono 4 gradi. Secondo un’analisi del Climate Center, nel 2050 solo 52 dei 93 possibili siti olimpici avranno le condizioni necessarie per ospitare i Giochi invernali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Le Olimpiadi di Milano-Cortina: un bagno di soldi, zero ambientalismo. Ne valeva la pena? (El País)

Un vigilante è deceduto in un cantiere di Cortina d'Ampezzo, evento che ha suscitato preoccupazione e interrogativi sulle condizioni di sicurezza sul lavoro.

