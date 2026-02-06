Le Olimpiadi dei Paesi senza neve si fanno sempre più strada. La Giamaica si lancia nel bob, Hong Kong prova a sci, e anche la Turchia si fa avanti con le discipline invernali. Gli atleti di queste nazioni, spesso prive di montagne e neve, si allenano duramente per realizzare i loro sogni olimpici. A Aprica, in provincia di Sondrio, si vede come anche i Paesi più improbabili cercano di farsi valere tra le neve e il ghiaccio. L’obiettivo è uno: dimostrare che si può competere e vincere

Aprica (Sondrio) - Se uno pensa ad Hong Kong la prima cosa che visualizza sono i grattacieli che si affacciano sul Mar Cinese Meridionale e il clima subtropicale. Non certo montagne e piste innevate. Idem per la Turchia, dove lo sci non è propriamente lo sport nazionale. Eppure a Milano Cortina ci sono atleti provenienti da entrambi i Paesi. Tutti ricordano la Giamaica che a Calgary 1988 schierò un equipaggio nel bob a quattro e nel bob a due tra lo stupore generale. Nel 1993 la Disney ci fece anche un film: ’Cool Runnings – Quattro sottozero’ tratto proprio dalla storia della prima partecipazione ai Giochi del bob giamaicano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le Olimpiadi dei Paesi senza neve: la Giamaica del bob, Hong Kong e Turchia nello sci. “Realizziamo i sogni degli atleti”

La nazionale di bob a quattro della Giamaica si è qualificata per la nona volta alle Olimpiadi, confermando la propria presenza tra le migliori al mondo.

A Milano e Cortina si lavora già per le Olimpiadi invernali del 2026, ma nei preparativi spunta anche qualcosa di inaspettato.

