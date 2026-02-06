Le macerie in attesa di smaltimento

La Lega torna ad alzare la voce contro la giunta Giglioli, accusandola di non aver rispettato gli impegni presi. Le macerie delle case minime, costruite dopo l’alluvione del 1966 e lasciate nel degrado, continuano a essere un problema irrisolto per i cittadini di Isola e Ponte a Elsa. La situazione si trascina da anni, e ora i residenti chiedono risposte concrete.

Macerie e degrado La Lega attacca la giunta Giglioli per gli impegni non rispettati. "Per lunghi anni i cittadini di Isola e Ponte a Elsa hanno devuto sopportare il degrado delle cosiddette “ case minime ” costruite dopo l’ alluvione del 1966 da decenni abbandonate nel degrado più assoluto – scrive il Carroccio –. Più volte sono state date assicurazioni dal Comune per la risoluzione del problema igenico sanitario ingigantito dalla vicinanza dei ruderi a civili abitazioni e addirittura ad un asilo". Nell’estate scorsa, dopo decenni di incuria, il Comune di San Miniato ha provveduto ad una iniziale “sistemazione” dei ruderi presenti nella frazione di Isola, imballandoli in grossi sacchi in attesa di smaltimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Le macerie in attesa di smaltimento" Approfondimenti su Isola Ponte a Elsa Piano smaltimento liste d'attesa: "Disparità contrattuali e fuga di medici, serve tavolo urgente” A Brindisi, la situazione del sistema sanitario è diventata insostenibile. Siti contaminati in Lombardia, avanti con le bonifiche in più di 3.400 aree. Predomina lo “scavo e smaltimento” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Isola Ponte a Elsa Argomenti discussi: Le macerie in attesa di smaltimento; Attesa e dolore al valico di Rafah: escono in cinque, non entra nessuno; Rudere, attesa per gli scavi. Dubbi sul tetto crollato . Potrebbe celare altri resti; Sassella, rimossi gli inerti abbandonati a bordo strada. Tra le fiamme salva un gatto nero, oggi attende la squadra in casermaUn incendio distrugge un deposito di pneumatici. Tra fumo e macerie, un vigile del ... msn.com c'è anche un accenno all'attesa del ritorno. Quanto mi piacerebbe trovare altri pensieri su quaderni di bambini figli di IMI. Mia madre era piccolissima e non ricordava nulla del padre. Ma un qualche ragazzino più grande, potrebbe aver lasciato testimonianze d facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.