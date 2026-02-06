Le immagini del Nuovo Stadio Maradona di Napoli | 3 anelli 4 piani niente pista Sedute fino a bordo campo

Il nuovo stadio di Napoli si presenta con tre anelli e quattro piani, senza pista di atletica. Le immagini mostrano un impianto moderno, con le sedute che arrivano fino al bordo campo. Il progetto è stato già presentato alla Uefa in vista degli Europei 2032 Italia-Turchia, puntando a portare grandi eventi nella città.

Il progetto del nuovo stadio presentato alla Uefa per portare a Napoli gli Europei 2032 Italia-Turchia. Il Maradona potrebbe ospitare una delle semi-finali.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Nuovo Stadio Maradona

Le associazioni sportive dello stadio Maradona protestano contro il nuovo impianto da 200 milioni, che non prevede una pista d’atletica.

Prato si prepara a cambiare volto con il nuovo impianto sportivo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Maradona, ecco il progetto del nuovo stadio di Napoli tipo Maracanà

Ultime notizie su Nuovo Stadio Maradona

Argomenti discussi: Varo storico del nuovo ponte di Castellina: le immagini dell’operazione; Henry Cavill è Highlander: ecco le prime immagini del nuovo film; Aspettando Velo-city 2026: le dieci trasformazioni urbane e bike friendly di Rimini. Le immagini del prima e del dopo - FIAB; Quel gigante di 180 metri sull’Arno: quando il varo del nuovo ponte, le foto del cantiere dall’alto.

Le immagini del Nuovo Stadio Maradona di Napoli: 3 anelli, 4 piani, niente pista. Sedute fino a bordo campoIl progetto del nuovo stadio presentato alla Uefa per portare a Napoli gli Europei 2032 Italia-Turchia. Il Maradona potrebbe ospitare una delle semi-finali. fanpage.it

Un nuovo avamposto cinese nel cuore del Mar Cinese Meridionale? Cosa dicono le immagini satellitariLe immagini satellitari dell’Antelope Reef mostrano come Pechino continui a sfruttare piccoli atolli per ampliare la propria capacità di ... formiche.net

Il #Cagliari tra il nuovo stadio e la #Roma. #Obert dà la carica: "All'Olimpico senza paura" I rossoblù di #Pisacane reduci dal 4-0 al Verona: 28 punti dopo 23 partite, mai così bene dal 2019-20 @pietrolaporta03 #ASRoma #RomaCagliari x.com

Le ultime sul nuovo stadio della Roma, da Andrea de Angelis facebook