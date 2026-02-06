Le immagini del Nuovo Stadio Maradona di Napoli | 3 anelli 4 piani niente pista Sedute fino a bordo campo
Il nuovo stadio di Napoli si presenta con tre anelli e quattro piani, senza pista di atletica. Le immagini mostrano un impianto moderno, con le sedute che arrivano fino al bordo campo. Il progetto è stato già presentato alla Uefa in vista degli Europei 2032 Italia-Turchia, puntando a portare grandi eventi nella città.
Il progetto del nuovo stadio presentato alla Uefa per portare a Napoli gli Europei 2032 Italia-Turchia. Il Maradona potrebbe ospitare una delle semi-finali.🔗 Leggi su Fanpage.it
