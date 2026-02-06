Le brianzole steccano Fa festa solo il Seregno

Le brianzole perdono tutte le partite, fatta eccezione per il successo del Seregno. Nel primo turno infrasettimanale del 2026 di Eccellenza, le squadre della Brianza si sono fatte notare solo con la vittoria del Seregno, mentre le altre hanno fatto flop, raccogliendo una vittoria e quattro sconfitte complessive.

È di una vittoria e quattro sconfitte il magro bottino delle brianzole nel primo turno infrasettimanale del 2026 di Eccellenza. Esulta solamente il Seregno che colleziona il risultato positivo consecutivo numero 11 battendo di giustezza al Ferruccio l’ Accademia Pavese con un gol di Rota dopo avere spinto praticamente tutti e novanta i minuti. Massimo sforzo, minimo scarto ma va benissimo così nel contesto di un girone equilibratissimo almeno nella lotta playoff. La Tritium (45) comanda le operazioni, poi staccate di quattro e cinque punti ci sono addirittura cinque squadre fra cui il Seregno (40). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le brianzole steccano. Fa festa solo il Seregno Approfondimenti su Seregno Calcio Fiorentina-Verona, le pagelle. In tanti steccano, si salva solo Parisi Analisi delle prestazioni dei giocatori della Fiorentina nella sconfitta casalinga contro il Verona. Seregno, passa la fiamma olimpica: una grande festa non stop Questa sera Seregno si prepara ad accogliere la fiamma olimpica. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Seregno Calcio Argomenti discussi: Le brianzole steccano. Fa festa solo il Seregno. Ricerca pediatrica: due eccellenze brianzole avviano una nuova alleanza Nel panorama sanitario della Brianza nasce una collaborazione destinata a lasciare il segno. La Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza e l’Irccs Eugenio Medea di Bosisio facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.